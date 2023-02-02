Рештки крокодила, якому може бути 185 мільйонів років, знайшли у Великій Британії

У Великій Британії знайшли рештки древнього морського крокодила". Двометровий ящір міг мешкати на території сучасної країни 185 мільйонів років тому.

Як повідомляє SciNews, Turnersuchus hingleyae водився у першій половині мезозойської ери в морях нашої планети. Цих крокодилів називали морськими або першими крокодиломорфами, які були адаптовані до життя у відкритому океані. Деякі талаттозухії могли досягати до чотирьох метрів у довжину.

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Археологам вдалося знайти значну частину кістяка предка крокодилів – це частина черепа, хребта та кінцівок. Вони були розкопані в Дорсеті, що на півдні Великої Британії.

Вчені кажуть, що цей крокодил за життя мав довжину до двох метрів – від носа до хвоста. Вони допускають, що Turnersuchus hingleyae мешкав у прибережній зоні, полюючи на рибу і головоногих молюсків. Міг він харчуватися й рептиліями.

Дослідження опубліковано в Journal of Vertebrate Paleontology.

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