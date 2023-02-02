Остатки крокодила, которому может быть 185 миллионов лет, нашли в Великобритании

В Великобритании нашли останки древнего морского крокодила". Двухметровый ящер мог обитать на территории современной страны 185 миллионов лет назад.

Как сообщает SciNews, Turnersuchus hingleyae водился в первой половине мезозойской эры в морях нашей планеты. Этих крокодилов называли морскими или первыми крокодиломорфами, адаптированными к жизни в открытом океане. Некоторые талаттозухии могли достигать до четырех метров в длину.

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Археологам удалось найти значительную часть скелета предка крокодилов – часть черепа, позвоночника и конечностей. Они были раскопаны в Дорсете на юге Великобритании.

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Ученые говорят, что этот крокодил при жизни имел длину до двух метров – от носа до хвоста. Они допускают, что Turnersuchus hingleyae обитал в прибрежной зоне, охотясь на рыбу и головоногих моллюсков. Мог он питаться и рептилиями.

Исследование опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology.

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