Залишають 'дірку' в серці! Названо фатальних жінок за знаком зодіаку

Знак зодіаку великою мірою впливає характер людини і те, якою її бачать інші. За словами астрологів, жінки Овни, Козероги та Стрільці мають якості, які роблять їх незабутніми.

Овен

Жінки-Овни проявляють велику впевненість у собі, сміливість та рішучість. Вони надзвичайно енергійні та пристрасні. Їхній внутрішній вогонь підштовхує їх до дій та постійного пошуку нових вражень.

Такі жінки дуже товариські та підтримують численні знайомства. Вони легко завойовують симпатії оточення, їх самовпевненість змушує інших людей почуватися добре у їх товаристві. Однак Овни часто покладають на партнера великі надії, що незабаром викликає розчарування.

Жінки-Овни нерідко кидають обранця, коли їм нудно. Їм постійно потрібні нові емоції та дух суперництва, а повільність партнера чи нездатність жити швидким темпом можуть змусити їх почуватися у пастці. Коли йде жінка-Овен, її партнер відчуває, що у його житті пронісся ураган, залишивши по собі порожнечу і тугу за цією неприборканою стихії.

Козеріг

Жінки, народжені під знаком Козерога, проявляють велику відповідальність, практичність та наполегливість. Це надзвичайно рішучі особи, які прагнуть успіху у всіх сферах життя. Козероги можуть бути невтомними у своїх прагненнях, їх сила характеру означає, що вони рідко здаються.

Вони вірні та віддані своїм близьким. У стосунках з іншими людьми орієнтуються на чесність та порядність. Такі жінки готові пожертвувати багато чим заради сім'ї та найближчих друзів, але тільки якщо це взаємно.

Козероги цінують стабільність і порядок, тому жінки, народжені під цим знаком, часто йдуть зі стосунків, якщо в них відсутні чіткі зобов'язання. Їм потрібен партнер, який зможе крокувати життям у їх темпі і постійно доводити свою вірність. Коли йде жінка-Козеріг, почуття втрати для її партнера схоже на обвал гарного будинку від раптової стихії.

Стрілець

Стрільці вважаються найоптимістичнішими із усіх знаків зодіаку – вони відрізняються ентузіазмом, почуттям гумору та заразливим інтересом до життя. Вони сповнені енергії і легко можуть зав'язати нові стосунки.

Жінки-Стрільці виступають лідерами в компанії друзів, завдяки своїй харизмі та вмінню мотивувати. Розуміння потреб інших людей, емпатія та відкритість дозволяють їм знаходити себе в колективах з людьми з різними характерами, інтересами та переконаннями.

Стрільці дуже незалежні та постійно шукають нових пригод. Для них вкрай важлива свобода, тому стосунки з партнером, який намагається накласти на них обмеження, не продовжаться довго. Коли йде жінка-Стрілець, це як захід сонця на безхмарному небі – красиво, але водночас сумно, бо колишніх емоцій не повернути.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.