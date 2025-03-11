Обережно, очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 12 березня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, що нерідко призводить до появи головного болю, підвищеної втоми та відчуття стресу у деяких людей. Геомагнітна активність вимірюється за шкалою К-індексу: показник 5 і вище вказує на сильну магнітну бурю.

У середу, 12 березня, геомагнітна ситуація суттєво не зміниться — прогнозується К-індекс 4, що свідчить про продовження середньої магнітної бурі. UaPortal публікує прогноз магнітних бур на найближчі три дні, який складено на основі інформації Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC).

Слід зазначити, що прогнози геомагнітної активності регулярно оновлюються — нові дані надходять приблизно кожні три години. Тож, щоб бути в курсі актуальних змін, рекомендується стежити за останніми повідомленнями.

Магнітні бурі виникають через потужні вибухи на Сонці, під час яких викидається велика кількість енергії у вигляді заряджених частинок. Коли вони досягають магнітного поля Землі, відбувається збурення магнітосфери, що й називається магнітною бурею. Для класифікації таких явищ застосовують К-індекс. Показники від 1 до 4 вважаються незначними, а бурі з індексом 5 і вище можуть мати суттєвий вплив на людину та технічні системи. Зокрема, під час потужних бур можливі збої у роботі мобільного зв’язку, супутникових систем, GPS та радіозв’язку. У випадках особливо сильної активності можна спостерігати полярні сяйва.

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Люди, чутливі до магнітних бур, можуть відчувати різні симптоми, серед яких головний біль, занепад сил, дратівливість або навіть безсоння. Специфічних ліків від наслідків геомагнітних бур немає, але загальні рекомендації допоможуть полегшити стан. Варто дотримуватися режиму сну, вживати здорову їжу, пити більше води та уникати важких фізичних навантажень. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, але бажано уникати прямих сонячних променів. Заспокоїти нервову систему допоможуть трав’яні чаї, а контрастний душ зранку й тепла ванна ввечері покращать загальний тонус організму.

Особливо уважними слід бути людям із хронічними захворюваннями — їм варто більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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