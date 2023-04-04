Гострий перець та гірчиця: як позбутися слимаків на городі

Навесні на городах з'являється чимало слимаків та равликів, які починають активно шкодити після дощів. Молюски можуть завдати чималої шкоди врожаю.

Втім, досвідчені дачники мають дієві поради, як позбавитися від слимаків раз та назавжди. Для цього не потрібно купувати хімічні засоби, можна використати підручні засоби.

Щоб зібрати слимаків у одному місці можна залишати на городі пастки з приманкою. Наприклад, можна налити пиво у пластикову пляшку зі зрізаною шийкою та закопати у землю. Молюски залізуть до пляшки та не зможуть вибратися, тож залишиться лише викинути пляшку.

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Також можна висушити та розтерти до порошку гострий перець. Потім його потрібно змішати з водою (500 г перцю на 10 л води).

Суміш має настоятися дві доби, після чого її потрібно прокип'ятити та лишити ще на дві доби. Відваром після цього потрібно обприскати землю. Це відлякає слимаків.

Окрім цього можна розчинити дві столові ложки гірчичного порошку в склянці води, та настояти розчин годину. Після цього суміш розмішують з половиною відра води та обробляють ґрунт.

Сажею посипають посадки, міжряддя і доріжки, щоб по них не повзали слимаки. Дьоготь володіє різким запахом, його застосовують для відлякування черевоногих.

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