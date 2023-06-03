Освіжає дихання та знімає свербіж після укусів комах: 5 незвичних способів застосування меду

Мед містить вітаміни, мінерали, амінокислоти та володіє антибактеріальними та противірусними властивостями. Про незвичайні способи застосування “рідкого золота" розповість UaPortal.

Освіжає дихання

Змішайте 1 столову ложку меду з 1 чашкою теплої води, та прополощіть рот протягом 30 секунд. Сплюньте та прополощіть рот водою. Розчин меду знищує бактерії, які псують свіжість дихання.

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Знімає свербіж після укусу комах

Втирайте трохи меду у вражені комахами ділянки шкіри: свербіж швидко пройде.

Посилює блиск волосся

Змішайте 2 столові ложки меду, 2 столові ложки оливкової олії та підігріти в мікрохвильовці, і нанесіть на волосся. Оберніть голову рушником, потримайте півгодини та змийте. Волосся буде більш зволоженим та блискучим.

Лікує подряпини

Намастіть подряпину медом та накрийте пов’язкою. Він має антибактеріальні властивості та вбиває мікроби, а також зволожує шкіру.

Робить їжу менш гострою

У занадто гострий соус додайте ложку меду та трохи соку лайма – надмірна гострота зникне.

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