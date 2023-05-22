Освіжаючий та тонізуючий: як приготувати лимонад з базиліку

Листя базиліку має приємний аромат та легку гострувату смакову ноту. Він має протизапальні, антиоксидантні, протибактеріальні та антимікробні властивості. А ще може бути може бути корисним для загального зміцнення імунної системи та зменшення запальних процесів в організмі.

Базилік містить вітаміни А, К, С, магній, залізо, кальцій та інші корисні поживні речовини. Його зазвичай використовують як спецію, однак з нього можна приготувати й напої.

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Пропонуємо вам спробувати приготувати домашній лимонад з базиліку – освіжаючий та тонізуючий напій, який допоможе легше перенести спекотні дні.

Інгредієнти:

4-5 свіжих лимонів

1 апельсин

3-4 гілочки свіжого базиліку

1-2 ст. л. цукру (або до свого смаку)

Лід – за бажанням

Вода – 1 літр

Як приготувати домашній лимонад

Вимийте лимони та апельсин. Вичавіть сік з лимонів та апельсина, процідіть його.

У глечику чи кувшині змішайте сік з цукром.

Візьміть кілька гілок базиліку, позривайте листочки та розімніть їх у ступці, або у мисці, вкиньте до глечика. Перемішайте, залийте водою та дайте настоятися годину-дві. Додайте кубики льоду.

За бажанням можете додати до лимонаду листочки м'яти.

Цей освіжаючий лимонад з базиліком та цитрусовими стане прекрасним напоєм у спекотні дні. Смачного!

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