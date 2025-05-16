Від +10 до +20: якою буде погода в Україні 17 травня

Над Польщею сформувався потужний циклон, атмосферний фронт якого вже поширився на територію України. Він приніс із собою дощі та відчутне зниження температури. Водночас погода на вихідні обіцяє бути доволі неоднорідною: у деяких регіонах очікується понад +20 °C, тоді як в інших — температура вдень не перевищить +10 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, 17 травня Україна залишатиметься в зоні впливу циклону. Протягом доби у багатьох областях переважатиме волога погода з періодичними опадами. На сході буде тепло — повітря прогріється до +19…+22 °C. Натомість на заході, півночі та в центрі країни температура знизиться й коливатиметься в межах +9…+14 °C.

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У південних регіонах буде значно тепліше: в Одеській області — близько +16 °C, у Херсонській області та Криму — до +23 °C. У Сумській області синоптики прогнозують до +17 °C, а в центральній Україні — від +12 °C у Вінниччині до +21 °C у Дніпропетровській області.

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