Від чого залежить розмір майбутньої пенсії: варто знати про два фактора

Україна, зокрема, визначає розмір пенсії за двома ключовими факторами: стажем офіційної роботи та особистим коефіцієнтом, що визначається відношенням зарплати особи до середньої зарплати в країні. Згідно із закладеними формулами, розмір пенсії змінюється в залежності від цих двох параметрів.

Наразі в Україні мінімальна пенсія для тих, хто має 35 років стажу та отримує мінімальну зарплату, становить 2 349 гривень. Для тих, чиє середнє заробітку є в середньому по країні, пенсія складе 4 698 гривень, а для тих, чиї зарплати втричі перевищують середню, пенсія може досягати 14 094 гривень. Про це пише видання "На пенсії".

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Пенсійний фонд пояснює, що розрахунок пенсії виконується за допомогою формули:

Пенсія = середня зарплата на момент нарахування пенсії × стаж × особистий коефіцієнт.

Де:

Середня зарплата: Це середня заробітна плата в Україні за три роки перед призначенням пенсії, з якої сплачено страхові внески. Індивідуальний коефіцієнт зарплати: Визначається як відношення зарплати особи у конкретний місяць до середньої зарплати в Україні за цей самий місяць. Коефіцієнт страхового стажу: Визначається як кількість років стажу, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12.

Розрахунок пенсії враховує індивідуальні показники кожного громадянина, забезпечуючи справедливий та індивідуалізований підхід до надання соціальних виплат.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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