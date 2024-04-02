Від кордону з Україною 1200 км: невідомі дрони вночі атакували підприємства в Татарстані (відео)

Зранку 2 квітня у російському Татарстані, що за 1200 км від кордону з Україною, сталися прильоти безпілотників по підприємствах, що розташовані в Єлабузі та Нижньокамську.

Очевидці показали момент прильоту БПЛА по одному з підприємств. На відео можна побачити, як БПЛА безперешкодно підлітає й атакує завод по виробництву "шахедів" у місті Єлабуга.

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Також очевидці повідомили про кілька влучань по території економічної зони "Алабуга", де також налагоджені лінії з виробництва дронів-камікадзе Shahed.

Офіційно влада Татарстану відреагувала на події в Єлабузі та Нижньокамську. Пресслужба раїса (президента) республіки Рустема Мінніханова повідомила: "Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено. У Єлабузі, на жаль, постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога".

За даними українських ЗМІ, за вибухами у Татарстані стоїть ГУР.

Окрім того, під час нічної атаки було уражено й нафтопереробний завод ТАНЕКО у Нижнєкамську (Татарстан). Дрон потрапив до однієї з установок:

Нагадаємо, 25 березня у ростовській області рф невідомі безпілотники атакували новочеркаську ДРЕС.

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