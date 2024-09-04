Від літньої спеки до осінніх заморозків і дощів: чим здивує вересень українців

У вересні 2024 року в Україні очікується тепла і помірно волога погода. Метеорологи прогнозують, що середня температура повітря перевищить норму на 2 градуси, коливаючись від 15 до 20 градусів по всій території країни.

У Карпатах температура буде дещо нижчою – приблизно 13-14 градусів. Цю інформацію оприлюднили на сайті Українського гідрометцентру.

Метеорологи відзначають, що вересень зазвичай є перехідним місяцем від літа до осені, коли температура знижується і грози стають рідшими. Проте цього року очікується, що погода буде теплішою, ніж зазвичай.

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Прогнозована кількість опадів у вересні відповідатиме нормі. В більшості регіонів України очікується від 37 до 76 міліметрів опадів, а в Карпатах можливі до 97-111 міліметрів.

Попри загальну тенденцію до потепління, можливі заморозки, які зазвичай спостерігаються в другій та третій декадах місяця. Однак у деяких північних і центральних областях, а також у Карпатах заморозки можуть виникнути вже в першій декаді вересня.

Вересень в Україні може бути дуже контрастним. Історичні дані свідчать, що температура може коливатися від 1 до 7 градусів морозу до 33-38 градусів тепла в різних регіонах.

Раніше ми розповідали, як зміниться погода в Україні під впливом потужного антициклону з Європи.

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