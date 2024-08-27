Від них зупиняється серце: 5 найкасовіших фільмів та мультиків

У 2024 році кінотеатри порадували нас низкою захопливих прем’єр, які не лише завоювали серця глядачів, а й стали справжніми касовими хітами. Довгі черги біля кінозалів свідчили про неабиякий інтерес до нових кінострічок.

У цій статті ми розглянемо найкасовіші фільми та мультфільми цього року. Якщо ви ще не встигли їх переглянути, обов’язково знайдіть час – гарантуємо, що сюжети вас не розчарують. Про це пише 24 tv.ua.

"Головоломка 2"

У голові дівчинки Райлі продовжують вирувати емоції: Радість, Печаль, Гнів, Страх та Огида. Їм доводиться знову знаходити спільну мову, адже Райлі вступає в бурхливий період підліткового віку, коли з’являється нова, несподівана емоція – Тривога.

"Дюна: Частина друга"

Події розгортаються на планеті Арракіс, багатій на цінну речовину "пряність". Юний Пол Атридес разом зі своєю матір’ю Джесікою та іншими повстанцями втягується у галактичну війну. На кону – доля всього людства, а Пол призначений стати пророком, який змінить світ.

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"Гадкий Я 4"

Грю перетворився на люблячого батька, але мирна сімейна ідилія опиняється під загрозою, коли з в’язниці втікають небезпечні злочинці Макс Ле Мала і Валентина. Грю разом зі своєю дружиною Люсі та трьома доньками змушений знову взятися за зброю, щоб захистити своїх близьких.

"Годзилла і Конг: Нова імперія"

Легендарні монстри Годзілла і Конг, які протягом століть ворогували між собою, змушені об’єднатися перед лицем загальної загрози. На планету насувається невідома сила, здатна знищити все живе. Тільки спільними зусиллями Годзілла і Конг зможуть врятувати Землю.

"Панда Кунг-Фу 4"

Після багатьох перемог, Панда По стає духовним лідером Долини Миру. Але спокійний період переривається появою могутньої колдуньї, яка загрожує всьому живому. Панді разом зі своїми друзями доведеться зібратися з силами, щоб протистояти новому зловісному ворогові.

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