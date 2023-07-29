Віддаєте свою енергію: Чому не можна позичати сіль і сірники

Чому не можна давати сіль у борг і дарувати сірники

Народні прикмети та повір'я завжди цікавили людей, і попри їх неординарність, вони можуть нести певні застереження та настанови. Однією з таких прикмет є заборона давати сіль та сірники в борг.

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У народній свідомості сіль вважається не лише цінним продуктом, а й символом енергії, пише Ukr.Media. Тому, згідно з прикметами, позичання солі безпосередньо з будинку сусідів може мати негативні наслідки. Це пов'язано з тим, що беручи сіль у сусідів, ви, за віруванням, "забираєте" їхню енергію, що може привести до неприємностей та негараздів.

Сірники мали важливе значення не лише як засіб для запалювання вогню, а й як предмет для ворожіння на майбутнє. Наприклад, ворожили за допомогою сірників, які ламаються, що, за віруванням, може сигналізувати про неприємності у майбутньому. Також розсипані сірники з коробки можуть вважатися доброю прикметою, обіцяючи приємні події або новини. Крім того, якщо сірники випадково випадають з рук і падають на підлогу, це може тлумачитися як знак змін у житті, сигналізуючий про необхідність прийняти рішення та звернути увагу на майбутні події.

Є також повір'я, що колючі та ріжучі предмети, наприклад, сірники, які дарують іншим людям, можуть бути поганим передвісником. Такий подарунок може, за повір'ями, сигналізувати про бажання завдати шкоди. Тому дарування сірників може спричинити неприємності, фінансові проблеми, розчарування або навіть фізичні труднощі, залежно від того, як сприйме такий жест отримувач.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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