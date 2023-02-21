Відмовтесь від цієї звички: чому не можна заправляти авто до повного баку

Чи можна заправляти авто до повного баку

Деякі водії звикли заправляти автівки до повного бака, хоча експерти радять цього не робити, адже це може пошкодити елементи кузова та стати причиною загоряння.

Витік пального може спричинити проблеми з вентиляційною системою та порушити функціонування клапанів. Фахівці радять взагалі відмовитися від цієї звички, або принаймні ретельно дотримуватись правил безпеки.

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Якщо від'єднати пістолет несвоєчасно, можна спричинити витік пального через горловину. Бензин потрапить у кузов машини або на деталі. До того ж авто може миттєво спалахнути від найменшої іскри. Саме тому на заправках категорично заборонено палити цигарки.

Також водіїв, які часто зціджують останні краплі з пістолета після того, як подача палива вже завершилася, застерігають, що це може спричинити поломку вентиляційної системи бака та деяких клапанів.

Гравітаційний клапан перекриває трубу вентиляції та захищає бак від розливу пального у разі аварії. Заправляючи авто "до країв", можна випадково порушити функціонування клапанів. За крилом авто розміщується система дренажу, а паливо, що стікає, може потрапити на проводку, елементи підвіски та шланги гальмівної системи та стати причиною загоряння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому необхідно змінювати повітряний фільтр двигуна та як часто це потрібно робити. Ця інформація допоможе не тільки початківцям, а й досвідченим автовласникам.

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