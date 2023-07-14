Звідки взялася кругла форма сирів та чи впливає це на смак

Сир існує з дуже давніх часів. Його в основному виробляють із коров'ячого, овечого чи козячого молока.

Кругла форма сиру впливає на процеси дозрівання, але також визначається економічними та історичними факторами. Про це повідомляє видання Sante Plus.

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Для багатьох сир є синонімом недорогої розфасованої версії, яку продають нарізаною скибочками у супермаркеті. Однак цей вид промислового сиру наполовину складається із добавок. З іншого боку, справжні сири, особливо у формі дисків, набагато вишуканіші та мають неповторний смак. Але чому ці якісні сири не квадратні та не трикутні?

Звідки взялася кругла форма традиційних сирів?

Перші сири виготовлялися вручну. Тоді виявилося, що циліндричний формат сирного колеса підходить найкраще, а кругла форма значно полегшила різні етапи виробничого процесу до остаточного очищення.

Справді, від коагуляції молока до зливу та формування цей обсяг пропонував більше можливостей. І чим важче і товще колесо, тим легше було його крутити та рухати. Згодом машини взяли гору через можливість виробляти більшу кількість та швидше. Хоча досі є затяті сировари, які роблять його вручну.

Раніше ж сирні диски були дуже практичні. Їх було легко зберігати та транспортувати, просто згортаючи. Не було ризику їх пошкодження на шляху до того, як вони потраплять на європейські ринки, де вони мали попит. Вже торговці розрізали їх на дрібні шматочки, відповідно до потреб покупців.

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Міцна та однорідна структура

Слід зазначити, що виробництво круглих сирів, таких як брі та камамбер, вимагає однакового рівня поглинання солей та рівномірної активності дозрівання плісняви. Зокрема, Penicillium camemberti та Penicillium candidum, які розщеплюють молочні білки у сирі, вивільняючи аромат. Тому тут і знадобиться кругла форма: вона значно полегшить процес, тому що сіль і пліснява більш рівномірно розподілятимуться по сиру. Чого б не було, якби його сторони були квадратними.

Пліснява, про яку ми говоримо, благородна і їстівна. Це компоненти, які сировари регулярно використовують у процесі виробництва, щоб надати сиру типового та особливого смаку.

Ще одна важлива причина: кругла форма сприяє більш міцній конструкції. Справді, сирний диск забезпечує найкращу структуру для утворення скоринки. І цим не можна нехтувати, оскільки такий формат діє як захисна оболонка від паразитів: він забезпечує більш істотний захист від комах, небажаних бактерій та інших забруднень. Не кажучи вже про те, що при використанні форм для сиру, зазвичай виготовлених із нержавіючої сталі, кругла форма витримує тиск краще, ніж прямокутна.

Чому сир круглий - як різати круглий сир

Чи впливає кругла форма на смак сирів?

Кругла форма також впливає на смак різних сирів зі скоринкою, таких як камамбер, брі або овечий сир. Таким чином, коли сир круглий, пліснява набагато краще поширюється по поверхні, що надає більш збалансованого смаку. Наприклад, якщо він прямокутний, пліснява може утворитися з боків, але не буде рівномірно покривати інші поверхні сиру.

Крім того, ви, напевно, помічали дірочки, які утворюються в сирі через виділення вуглекислого газу особливими штамами молочнокислих бактерій. Останні додаються для перетворення молока на молочну кислоту: саме завдяки їм ми отримуємо користь із текстури, смаку та аромату сиру. Деякі виділяють крихітні бульбашки CO2, які утворюють повітряні кишені. Результат: у процесі дозрівання у блоці сиру з'являються дірки.

Слід зазначити, що текстура, розмір та форма сиру зазвичай залежать від форм, що використовуються виробником сиру.

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