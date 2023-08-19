Чи відмінять виплати, якщо не продовжити дію довідки про інвалідність: відповідь МОЗ

В умовах дії воєнного стану на території України, медико-соціальна експертиза стала більш доступною та зручною для громадян, які мають обмеження в здоров'ї. Зокрема, рішення про встановлення інвалідності можуть прийняти заочно.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що дізнатися адреси та номери телефонів МСЕК в Україні можна за "гарячою лінією" МОЗ – 0 800 60 20 19.

Якщо людині потрібно встановити інвалідність, але вона не може прибути на огляд, – МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії медзакладу, йшлося в повідомленні.

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Крім цього, якщо людина не може пройти обстеження для лікарсько-консультативної комісії та направлення на МСЕК, то строк повторного огляду буде продовжений на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

У МОЗ наголосили, що до закінчення строку проходження повторного огляду за громадянами зберігаються всі соціальні виплати та пільги.

Додали, що Міністерство соціальної політики займається питанням регулювання соціальних виплат людям з інвалідністю. Тому в разі виникнення питань варто звернутися за номером 15-39 або на "гарячу лінію" Національної соціальної сервісної служби України – (044) 289- 87-89.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який потрібно мати стаж для призначення пенсії за інвалідністю.

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