Який потрібен стаж для призначення пенсії за інвалідністю: роз’яснення

Для призначення пенсії з інвалідності потрібно мати певний стаж. Зокрема, згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на пенсію за інвалідністю залежить від наявного певного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення по пенсію.

Про це повідомило видання "На пенсії". Зазначили, що до ПФУ заяву на призначення пенсії з інвалідності варто подати не пізніше, як через три місяці після встановлення інвалідності. Це потрібно для того, аби пенсію призначили від дня встановлення інвалідності.

Пенсію з інвалідності можуть призначити через загальне захворювання або каліцтво, не пов'язане з роботою, інвалідності з дитинства. Зокрема, існує три групи інвалідності. Для кожної потрібно мати певний стаж.

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Для осіб з інвалідністю І групи:

до досягнення 25 років включно – один рік;

від 26 років до досягнення 28 років включно – 2 роки;

від 29 років до досягнення 31 року включно – 3 роки;

від 32 років до досягнення 34 років включно – 4 роки;

від 35 років до досягнення 37 років включно – 5 років;

від 38 років до досягнення 40 років включно – 6 років;

від 41 років до досягнення 43 років включно – 7 років;

від 44 років до досягнення 48 років включно – 8 років;

від 49 років до досягнення 53 років включно – 9 років;

від 54 років до досягнення 59 років включно – 10 років.

Для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ групи:

до досягнення 23 років включно – один рік;

від 24 років до досягнення 26 років включно – 2 роки;

від 27 років до досягнення 28 років включно – 3 роки;

від 29 років до досягнення 31 року включно – 4 роки;

від 32 років до досягнення 33 років включно – 5 років;

від 34 років до досягнення 35 років включно – 6 років;

від 36 років до досягнення 37 років включно – 7 років;

від 38 років до досягнення 39 років включно – 8 років;

від 40 років до досягнення 42 років включно – 9 років;

від 43 років до досягнення 45 років включно – 10 років;

від 46 років до досягнення 48 років включно – 11 років;

від 49 років до досягнення 51 року включно – 12 років;

від 52 років до досягнення 55 років включно – 13 років;

від 56 років до досягнення 59 років включно – 14 років.

Своєю чергою особи з інвалідністю ІІ групи, які не працюють, за вибором мають право на призначення пенсії з інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності такого страхового стажу. Зокрема:

у жінок – 20, у чоловіків – 25 років, якщо вперше встановлено інвалідність до 46 років включно;

у жінок – 21, у чоловіків – 26 років, якщо вперше встановлено інвалідність до 48 років включно;

у жінок – 22, у чоловіків – 27 років, якщо вперше встановлено інвалідність до 50 років включно;

у жінок – 23, у чоловіків – 28 років, якщо вперше встановлено інвалідність до 53 років включно;

у жінок – 24, у чоловіків – 29 років, якщо вперше встановлено інвалідність до 56 років включно;

у жінок – 25, у чоловіків – 30 років, якщо вперше встановлено інвалідність до 59 років включно.

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Проте непрацюючі особи з інвалідністю II групи, що визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, і особами з інвалідністю III групи за вибором мають право на призначення пенсії з інвалідності в розмірі пенсії за віком. Для цього потрібно мати 35 років стажу у чоловіків та 30 у жінок.

Особи з інвалідністю І групи отримують 100% пенсії за віком, тоді як ІІ групи – 90% пенсії за віком, а ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Додають, що потрібно звернутися до управління соціального захисту по оформленню соціальної пенсії, якщо не вистачає стажу для призначення пенсії з інвалідності.

Нагадаємо, експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів, як отримати пенсію, коли немає необхідних документів.

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