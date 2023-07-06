Чи можна підтвердити стаж та отримати пенсію без документів: пояснення експертів

У сучасній Україні деякі бюрократичні процеси стали більш простими, що особливо актуально в контексті конфлікту з росією, який призвів до вимушеного переселення багатьох українців та втрати важливих документів.

Експерт з питань пенсійного забезпечення, Сергій Коробкін, надав корисні поради щодо отримання пенсії в ситуаціях, коли відсутні необхідні документи, повідомляє "На пенсії".

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Він нагадав, що наразі пенсія за віком призначається як жінкам, так і чоловікам, якщо вони досягли 60-річного віку. Для отримання пенсії в цьому віці у 2023 році потрібно мати загальний стаж роботи не менше 30 років. У наступному році цей показник збільшиться до 31 року. Поступово ця вимога буде підвищуватись, досягаючи свого піку у 2028 році.

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Якщо у людини недостатньо 30-річного стажу роботи, то пенсія може бути призначена на вік 63 або навіть 65 років (у випадку наявності принаймні 15-річного стажу). Щоб зрозуміти, як підтвердити стаж у випадку втрати документів, потрібно мати уявлення про процедуру розрахунку стажу взагалі.

Як підтвердити стаж з 2004 року без документів

З початку 2004 року стаж можна підтвердити за допомогою персоніфікованого обліку страхових внесків. Це система реєстрації загальнообов'язкового державного соціального страхування, в яку включені дані про офіційну зарплату та сплату страхових внесків всіх працюючих осіб. Якщо внески були сплачені до Пенсійного фонду повністю, то стаж за ці періоди автоматично буде враховано.

Отже, для підтвердження стажу після 2004 року вам не потрібна трудова книжка. Якщо ви втратили цей документ, але працювали офіційно і сплачували податки, то ваш стаж буде враховано на основі наявних даних у Пенсійному фонді. Тому ви можете бути впевнені, що ваш стаж з 2004 року до 2023 року буде врахований, навіть якщо у вас немає трудової книжки. Однак, якщо внески не були сплачені, то стажу не буде, навіть якщо у вас є записи у трудовій книжці. У такому випадку ви можете добровільно сплатити страхові внески за відсутні роки, що означає доповнити свій стаж.

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Як підтвердити стаж до 2004 року

Якщо мова йде про періоди роботи до 2004 року, то тут діють старі правила підтвердження стажу. Для цього потрібно мати паперову трудову книжку та інші відповідні документи. Проте набагато зручніше мати електронну трудову книжку. Це скановані дані з паперової трудової книжки, які відправляються до Пенсійного фонду та заносяться до відповідного реєстру. Якщо ви втратили трудову книжку, а дані про ваш стаж ще не містяться в Пенсійному фонді, вам потрібно знайти інші документи: довідки з місця роботи або з архівних установ. Крім того, навчання можна підтвердити дипломами, а службу в армії - військовим квитком тощо. Якщо ви не маєте диплома або військового квитка, вам потрібно отримати довідку з навчального закладу або військкомату (ТЦК).

У випадку, коли ви втратили трудову книжку і архівні дані не збереглися, стаж до 2004 року можна підтвердити за допомогою свідчень свідків. Цей метод також застосовується, якщо підприємство або архів знаходяться на непідконтрольній території України або постраждали від бойових дій. Це особливо стосується переселенців. Опитування свідків проводять органи Пенсійного фонду. При цьому, щонайменше двоє свідків повинні знати заявника з спільної роботи та мати власні документи, які підтверджують відповідний період роботи.

Як підтвердити пільговий стаж

Підтвердження пільгового стажу, який дає право на дострокову пенсію, може бути складним завданням. Навіть наявність трудової книжки зазвичай є недостатньою. Зазвичай для визначення права на пільгову пенсію потрібно надати з підприємства довідку, яка підтверджує пільговий характер роботи. У такому випадку свідчення свідків не можуть підтвердити такий стаж.

Однак для внутрішньо переміщених осіб передбачено послаблення. У їхньому випадку такий стаж може бути підтверджений за допомогою персоніфікованого обліку (без уточнювальної довідки). Але підтвердити шкідливий стаж за період до 2004 року без документів практично неможливо. Навіть з урахуванням внесених останнім часом змін до законодавства, це питання залишається невирішеним. Багато металургів, шахтарів та інших людей, які працювали на шкідливих виробництвах, переселилися з Донбасу. Зараз їм недоступні шахти і заводи, а деякі архіви на підприємствах були знищені під час бойових дій.

Варто також зазначити, що обласні управління Пенсійного фонду України мають комісії, які займаються підтвердженням пільгового стажу. За певних умов вони можуть підтвердити наявність шкідливого стажу, якщо підприємство було ліквідовано. Однак для цього потрібно представити документи, що підтверджують період роботи та пільговий характер роботи хоча б опосередковано підтверджують її пільговий характер.

Крім того, на зазначених комісіях можна підтвердити звичайний стаж, якщо людина, яка працювала до 2004 року на території, що зараз перебуває в окупації, має виправлення або неточності у трудовій книжці. Ця додаткова норма запрацювала з 2021 року і також передбачає наявність показань свідків, як і в деяких інших випадках, описаних вище.

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Як призначають пенсію, якщо немає даних про заробітну плату

При призначенні пенсії, навіть якщо немає даних про заробітну плату, існує можливість отримати її. Проте в такому випадку розмір пенсії буде мінімальним. Для збільшення розміру пенсії важливо підтвердити не тільки більший стаж, але й наявність високої заробітної плати. Згідно з законодавством, для розрахунку пенсії враховується вся заробітна плата за періоди роботи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії. Ці дані, як вже зазначалося, отримуються з персоніфікованого обліку.

Якщо особа легально працювала принаймні п'ять років після зазначеної дати, то її заробітну плату автоматично враховують без необхідності подання додаткових довідок. Також можна самостійно надати довідку про заробітну плату за будь-які п'ять років поспіль до 2000 року за власним бажанням при призначенні пенсії. Цю довідку можна отримати в місці роботи або з архіву. Важливо, щоб були збережені первинні документи, які потім будуть перевірені Пенсійним фондом. Це можуть бути, наприклад, особові рахунки, на підставі яких нараховувалася заробітна плата.

Є ситуації, коли немає офіційного стажу після 1 липня 2000 року, і неможливо документально підтвердити заробітну плату за будь-який період роботи до цієї дати. Для таких випадків діє постанова Кабінету Міністрів від 5 липня 2006 року №919, якою затверджено порядок визначення зарплати для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування. Залежно від ситуації порядок передбачає варіанти вирішення проблеми.

Якщо первинні документи про зарплату не збереглися, то при призначенні пенсії можна врахувати:

розмір середньої заробітної плати за відповідною професією (посадою) на зазначеному підприємстві;

мінімальну тарифну ставку (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою);

мінімальну заробітну плату по країні за відповідний період.

Цей порядок застосовується досить нечасто, оскільки найчастіше людина все-таки може надати зарплату хоча б за якийсь період роботи. Але якщо іншого виходу немає то, звичайно, краще скористатися зазначеним порядком і врахувати при розрахунку пенсії хоча б мінімальну зарплату до 2000 року, ніж врахувати лише стаж.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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