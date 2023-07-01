Хто з українців може достроково вийти на пенсію на 10-15 років раніше

Деякі громадяни України мають можливість вийти на пенсію достроково, раніше встановленого терміну. Ця можливість стосується певних категорій осіб і надається згідно з чинним законодавством.

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Згідно з інформацією, опублікованою на веб-сайті "На пенсії", багатодітні українки, які виховують тяжкохворих дітей, а також багатодітні матері або батьки (один з батьків), тепер мають можливість вийти на пенсію достроково. Ця можливість надається вже майже рік і стосується українців, які досягли відповідного пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків). Варто зазначити, що правила для матерів та батьків можуть відрізнятись.

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Це нововведення було внесене в закон 2040-IX, який набув чинності з квітня 2022 року. Зазначений закон розширив перелік осіб, які мають право на достроковий вихід на пенсію, включивши до нього багатодітних батьків.

Також варто зазначити, що деякі інші категорії працівників також мають можливість вийти на пенсію достроково згідно з чинним законодавством.

Наприклад, працівники, які зайняті повний робочий день на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, можуть вийти на пенсію після досягнення відповідного віку та відповідного стажу роботи на таких посадах.

Аналогічні положення стосуються інших категорій працівників, таких як ті, чиї трудові договори були розірвані з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва та праці, а також військовослужбовців та працівників, які працювали в умовах, пов'язаних з ризиком для життя та здоров'я.

Отже, право на достроковий вихід на пенсію в Україні надається певним категоріям осіб залежно від їхньої ситуації, стажу роботи та інших факторів, згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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