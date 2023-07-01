Кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию на 10-15 лет раньше

Некоторые граждане Украины могут выйти на пенсию досрочно, ранее установленного срока. Эта возможность касается определенных категорий лиц и предоставляется в соответствии с действующим законодательством.

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Согласно информации, опубликованной на веб-сайте "На пенсии", многодетные украинки, воспитывающие тяжелобольных детей, а также многодетные матери или родители (родитель), теперь имеют возможность выйти на пенсию досрочно. Эта возможность предоставляется уже почти год и касается украинцев, достигших соответствующего пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин). Следует отметить, что правила для матерей и родителей могут отличаться.

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Это нововведение было внесено в закон 2040-IX, который вступил в силу с апреля 2022 года. Указанный закон расширил перечень лиц, имеющих право на досрочный уход на пенсию, включив в него многодетных родителей.

Также следует отметить, что некоторые другие категории работников также могут выйти на пенсию досрочно согласно действующему законодательству.

Например, работники, занятые полным рабочим днем на подземных работах или работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, могут выйти на пенсию после достижения соответствующего возраста и соответствующего стажа работы на таких должностях.

Аналогичные положения относятся к другим категориям работников, таким как те, чьи трудовые договоры были расторгнуты по инициативе владельца или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда, а также военнослужащих и работников, работавших в условиях, связанных с риском для жизни и здоровье.

Следовательно, право на досрочный выход на пенсию в Украине предоставляется определенным категориям лиц в зависимости от их ситуации, стажа работы и других факторов согласно действующему законодательству.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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