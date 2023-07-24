Позначка на вагах не рухається: фітнес-тренерка назвала найпоширеніші помилки при схудненні

Іноді трапляється так, що ви обмежуєте себе в харчуванні, займаєтесь спортом, проте вага не рухається. Фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про найпоширеніші помилки, які не дають досягти бажаного результаті під час схуднення.

Про це вона повідомила у своєму Instagram. Процес схуднення стане швидшим, якщо виправити ці помилки.

Чому не змінюється вага під час схуднення:

Жорстке обмеження в харчуванні.

Недоїдання може нашкодити здоровʼю. До того ж при такому роду обмеження, є ймовірність зірватися, і тоді виникає бажання їсти ще більше. Також організм може накопичувати зайві калорії у вигляді жиру, коли перебуває у стресі. Тому Марина Боржемська радить збалансувати харчування, їсти регулярно та повноцінно.

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Різноманітні дієти.

"Навіть якщо ви бачите позитивний результат у схудненні, взявши волю в кулак і дотримуючись сурової дієти, після її закінчення є велика вірогідність повернення втраченої ваги. Адже, скоріш за все, харчування знов стане таким самим, як було раніше. Здоровий спосіб життя має бути вашою постійною звичкою!", – сказала вона.

Після 18:00 не їсте, коли лягаєте спати дуже пізно.

Важливе харчування, а не в які години ви їсте. Всі прийоми їжі повинні бути корисними та збалансованими, а останній – може бути за 2-3 години до сну.

Недосипання та постійний стрес.

Це не лише впливає на здоров'я, але й є перешкодою під час схуднення. Для того, щоб швидше заснути, потрібно частіше провітрювати кімнату, за пів години до відпочинку обмежити користування гаджетами, та бути фізично активним протягом дня.

Відсутність спорту.

Попри те, що результат схуднення в більшості залежить від харчування, у вашому житті повинні бути присутніми регулярні фізичні навантаження. Адже при занятті спортом прискорюється обмін речовин в організмі, а тому процес схуднення стає швидшим. Зокрема, у спалюванні калорій можуть допомогти навіть активні прогулянки.

Нагадаємо, Марина Боржемська не радить пропускати прийоми їжі. Тому вона поділилася рецептами холодних супів, які стануть актуальними для літа.

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