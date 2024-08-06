Відстрочка від мобілізації: адвокатка пояснила всі нюанси оформлення

Особа може скористатися своїм правом на отримання відстрочки від мобілізації у будь-який момент, оскільки чинне законодавство не передбачає певного обов’язку чи строків для подання заяви до ТЦК для отримання такої відстрочки.

Про цю розповіла адвокатка Марина Бекало у своєму коментарі для ТСН.

Проте своє право на відстрочку важливо реалізувати до початку виконання обов’язків військової служби. Це означає, що її потрібно отримати до моменту вирушення на збірний пункт або включення до складу військової частини, коли особа офіційно стає військовослужбовцем.

У разі, коли військовозобов'язана особа отримує повістку для проходження медичного огляду або оновлення персональних даних, адвокатка радить негайно звернутися до відповідного ТЦК з заявою на відстрочку. Її форма затверджена Постановою Кабінету міністрів України №560, та документами, що підтверджують його право на відстрочку, перелік яких передбачений вказаною постановою.

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Спеціально утворена комісія при ТЦК та СП має повноваження вирішувати питання про відстрочку. Вона повинна ухвалити рішення про надання або відмову у відстрочці протягом семи днів після отримання заяви.

"За потреби комісія надсилає запити до відповідних установ та організацій для підтвердження обставин, які надають право на відстрочку. У такому разі комісія ухвалює рішення на наступний день після отримання відповідей на такі запити. Залежно від ухваленого рішення, комісія видає довідку про надання відстрочки або обґрунтовану письмову відмову, яка може бути оскаржена в судовому порядку. На час ухвалення рішення комісією ТЦК та СП військовозобов’язаний не направляється на військово-лікарську комісію (ВЛК) та відповідно не може бути призваний на військову службу", – зазначила Марина Бекало.

Ті чоловіки, які отримали бронювання від свого роботодавця, повинні стати на спеціальний облік у ТЦК відразу після того, як роботодавець отримає витяг з наказу про бронювання. Тільки після цього такий військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років

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