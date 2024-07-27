Відстрочка від мобілізації на підставі догляду за батьками: юристи прояснили всі тонкощі

В умовах воєнного стану в Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема по догляду за батьками. Юрист Лариса Кісь пояснила, що відстрочку можна отримати в двох випадках: якщо батьки мають інвалідність I чи II групи або якщо військовозобов'язана особа здійснює постійний догляд за хворими батьками, що не є інвалідами.

Для оформлення відстрочки по догляду за батьками з інвалідністю необхідно надати документи, що підтверджують родинні зв'язки, а також документи, які засвідчують неможливість інших осіб утримувати батьків, пише РБК Україна.

Відсутність інших повнолітніх дітей військовозобов'язаної особи є складною для підтвердження через обмеженість даних органів реєстрації актів цивільного стану.

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Обов'язок перевірки підстав для надання відстрочки покладено на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Вони вимагають від громадян надання "Акту про встановлення факту здійснення особою догляду", що підтверджує відсутність інших осіб, які могли б здійснювати догляд.

Щодо догляду за хворими батьками, які не є інвалідами, для отримання відстрочки потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки, неможливість догляду іншими працездатними членами сім'ї та факт отримання компенсації на догляд. Юристка підкреслює, що у випадку отримання компенсації питання наявності інших працездатних членів сім'ї підлягає доведенню.

Згідно з Сімейним кодексом України, сім'ю складають особи, які спільно проживають, мають спільний побут та взаємні права та обов'язки. Отже, для відстрочки важливо довести, що інші члени сім'ї не можуть виконувати обов'язки по догляду.

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