Чи очікує українців подорожчання газу у 2024 році: відповідь 'Нафтогазу'

У 2024 році тариф на газ не буде зростати. Нинішня ціна на сировину для побутових споживачів залишиться без змін принаймні до травня 2025 року.

Про це пише 24 канал з посиланням на "Нафтогаз". "В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

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Тариф на газ у "Нафтогазі" на сьогодні становить 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна не змінювалася протягом кількох останніх років.

Тарифи в інших регуляторів трохи відрізняються. Наразі вони такі:

Тариф на газ у жовтні 2024 року. Джерело: 24 Канал Тариф на газ у жовтні 2024 року. Джерело: 24 Канал

Також варто зауважити, що доставка газу оплачується окремо від вартості самого газу.

Нагадаємо, раніше газовики дали поради, як зекономити на платіжках за газ взимку.

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