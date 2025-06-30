Очікується 5-ти бальна магнітна буря: прогноз геомагнітної активності на 1 липня

Вже 1 липня 2025 року Землю може досягти викид корональної маси (CME), що, за оцінками вчених, може спричинити геомагнітні бурі. Науковці оновили дані щодо сонячної активності, і згідно з новими прогнозами, нас чекає вплив цього явища на ранкові години вівторка.

Викид CME, за прогнозами NASA, буде відносно слабким, проте його удар все ж може викликати бурі геомагнітного рівня G1, що відповідає 5-бальній шкалі. У ніч на 2 липня у високих широтах можливе утворення полярного сяйва. Про це пише Meteoagent.

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Своєю чергою фахівці Meteoagent, які формують прогнози, спираючись на супутникові дані NOAA, TESIS та міжнародних лабораторій, також підтверджують, що найближчий пік геомагнітної активності очікується саме 1 липня. За їхніми підрахунками, сила бурі сягне рівня 5 балів, що класифікується як значна.

При цьому слід враховувати, що прогнози щодо геомагнітних бур не є остаточними й можуть змінюватися упродовж доби. Сонячна активність надзвичайно динамічна, і зміни на поверхні світила можуть відбуватися буквально кожні 10 хвилин.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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