Очікується чотири хвилі магнітних бур упродовж лютого: вчені назвали точні дати

Другий місяць 2023 року обіцяє бути не дуже насиченим магнітними бурями, проте наслідки сонячних спалахів спричинили коливання в магнітосфері планети вже в перших числах. Скільки ще геомагнітних хвиль варто очікувати впродовж лютого – розповіли науковці.

За показниками Meteoagent, протягом місяця варто очікувати чотири хвилі магнітних бур різної інтенсивності. Перша тривала протягом 1 та 2 лютого, її потужність зросла лише на 4 бали і за добу знизилася до 3 балів.

Наступну хвилю варто очікувати у вівторок, 7 лютого. Вона триватиме по 10 число включно. Протягом чотирьох днів інтенсивність магнітних бур триматиметься на показнику в 4 бали.

Третя хвиля буде дводенною і відбудеться 12 та 13 лютого. Науковці повідомляють, що інтенсивність цих коливань буде доволі низькою, лише 3 бали.

Четверта і остання хвиля в лютому буде найбільш тривалою – шестиденною. Вчені прогнозують, що інтенсивність буде змінюватися майже щоденно упродовж цього періоду. Розпочнеться хвиля у суботу, 18 лютого, із показником у 3 бали. 19 числа інтенсивність зросте до 4 балів і триматиметься на такому рівні по 21 лютого включно. Протягом 22 та 23 числа потужність коливань спаде до 3 балів і буря поступово стихне.

Варто зазначити, що довготривалий прогноз може бути неточним, адже сонячні спалахи, які і стають причиною геомагнітних бур, неконтрольовані. Вчені оновлюють дані тільки-но отримують нові показники.

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Геомагнітні коливання можуть вплинути на метеочутливих людей та тих, хто має хронічні захворювання. Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності у людини хронічних захворювань, її віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Найчастіше скаржаться на:

слабкість, швидку стомлюваність;

втрату апетиту;

біль у м'язах та суглобах, а також місцях, де були переломи;

запаморочення;

головний біль, мігрень;

підвищення та зниження артеріального тиску;

шум у вухах;

прискорене серцебиття;

задишку;

перепади настрою, тривожність, агресивність, депресію.

Як уберегти організм

Намагайтесь уникати стресових ситуацій. Якщо ви помітили, що якась ситуація вивела вас з рівноваги, – зробіть паузу, відпочиньте. Це особливо важливо в період свят в нашій голові купа клопотів, які варто вирішити.

Змініть раціон. Додайте більше корисних овочів та зелені; пийте чисту воду без газу протягом дня; уникайте надмірного вживання кави.

Слідкуйте за своїм сном. Важливо лягати спати в один і той самий час, аби в організму побудувався певний графік і він зміг накопичувати необхідну кількість енергії.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, дослідження показали, що деякі продукти варто їсти перед сном. Вони особливо корисні для тих, хто довго не може заснути або має чутливий сон.

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