Очікується червоний рівень сонячної активності: прогноз магнітних бур на 9 травня

Магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, що може призводити до погіршення самопочуття — деякі люди відзначають головний біль, втому чи емоційне виснаження у такі періоди. У п’ятницю, 9 травня, очікується активізація до К-індексу 4,67, що може означати наближення бурі сильної інтенсивності.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Слід пам’ятати, що такі прогнози постійно оновлюються — нові дані надходять приблизно кожні три години, тому за змінами краще слідкувати регулярно.

Магнітна буря виникає внаслідок потужних сонячних спалахів, які викидають у простір заряджені частинки. Потрапляючи в магнітосферу Землі, вони спричиняють збурення, відомі як сонячні або геомагнітні бурі. Поки К-індекс не перевищує 4, більшість людей таких коливань не помічає. Однак за показників 5 і вище можливі перебої у роботі зв’язку, GPS-систем, супутників, а також спостереження полярних сяйв.

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Під час магнітних бур люди з підвищеною чутливістю можуть відчувати дискомфорт: зниження енергії, перепади настрою, тиск або безсоння. Спеціальних ліків від впливу магнітних бур немає, але дотримання простих рекомендацій допоможе полегшити симптоми.

Фахівці радять у такі дні вести розмірений спосіб життя: добре висипатися, правильно харчуватись, уникати шкідливої їжі та алкоголю, пити більше води й трав’яного чаю, а також проводити час на свіжому повітрі — бажано в затінку. Легка фізична активність і відпочинок, особливо для людей із хронічними захворюваннями, теж мають велике значення. Контрастний душ зранку або тепла ванна ввечері допоможуть стабілізувати стан і зняти напругу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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