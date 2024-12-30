Чи очікується підвищення податків у 2025 році: відповідь Мінфіну

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив під час телемарафону про відсутність планів щодо подальшого підвищення податків у 2025 році. За його словами, уряд намагається уникнути додаткового податкового навантаження, розуміючи складну ситуацію для громадян та бізнесу в умовах війни.

Водночас ця заява пролунала після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про нові податкові ставки для фізичних осіб-підприємців, які набудуть чинності з 1 січня 2025 року замість раніше запланованого 1 жовтня 2024 року. Про це пише УНН.

Марченко охарактеризував попереднє підвищення податків як вимушений компромісний крок. Однак наслідки цього рішення вже відчутні: статистика показує різке збільшення кількості підприємців, які закривають свій бізнес. Щоденна кількість закриття ФОПів зросла з середніх 700 до понад 1000 випадків.

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