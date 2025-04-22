Чи очікується зростання мінімалки в Україні у 2026 році

У 2026 році мінімальна зарплата в Україні, ймовірно, залишиться без змін. Як вказано у Бюджетній декларації на 2025–2027 роки, її розмір залишиться на рівні 8 000 гривень.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12462, який стосується підвищення мінімальної заробітної плати. Проте Бюджетна декларація на 2025–2027 роки, конкретних планів щодо зростання "мінімалки" наразі не містить, повідомляє "24 Канал".

Проєкт закону №12462 передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати в Україні:

з 1 квітня – до 9 100 гривень (приблизно 55 грн за годину);

з 1 липня – до 10 100 гривень (орієнтовно 61 грн/год);

з 1 жовтня – до 11 184 гривень (близько 68 грн на годину).

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Проте на даний момент ці зміни не вступили в силу, оскільки законопроєкт ще не прийнятий.

На сьогодні мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень на місяць, або 48 гривень за годину. Такий рівень визначений Законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік" і діє з 1 січня. На відміну від країн Євросоюзу, де "мінімалка" зазвичай складає 40–50% від середньої зарплати, в Україні цей показник нижчий – близько 30–35%.

Нагадаємо, раніше було названо країни з найвищою мінімальною зарплатою у 2025 році.

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