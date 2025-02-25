Очікується зелений рівень: прогноз магнітних бур на 26 лютого

26 лютого, активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. Оскільки прогнози магнітних бур оновлюються кожні три години, важливо регулярно стежити за актуальними даними.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Магнітні бурі виникають внаслідок потужних спалахів на Сонці, які супроводжуються викидами великої кількості енергії. Ці потоки заряджених частинок, досягнувши Землі, взаємодіють із магнітосферою, викликаючи коливання, які можуть впливати як на технологічні системи, так і на самопочуття людей. Магнітна активність вимірюється за допомогою К-індексу, де значення від 1 до 4 вважаються незначними, а показники 5 і вище можуть суттєво впливати на організм та комунікаційні системи. При досягненні рівнів 7–8 у небі можна спостерігати полярні сяйва.

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Під час магнітних бур можливе погіршення самопочуття – головний біль, втома та стрес. Специфічного лікування від цього не існує, однак є способи зменшити негативний вплив. Рекомендується дотримуватися режиму дня, спати достатню кількість годин, правильно харчуватися, відмовитися від жирної та гострої їжі, обмежити споживання кави й алкоголю, пити багато води та трав’яні чаї. Прогулянки на свіжому повітрі, фізична активність і уникнення стресів також допоможуть покращити стан. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати й мати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ вранці допоможе збадьоритися, а тепла ванна ввечері сприятиме розслабленню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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