Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 21 травня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття: викликати головний біль, втому та емоційне напруження через коливання атмосферного тиску. Вимірюється ця активність за планетарним К-індексом (шкала від 0 до 9), де значення від 5 і вище свідчать про потужні магнітні бурі.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), рівень геомагнітної активності в Україні залишатиметься помірним. У середу, 21 травня прогнозується К-індекс 3,67, тобто вплив бурі буде помірним.Слід мати на увазі, що прогнози оновлюються кожні три години, тому ситуація може змінюватися.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це геофізичне явище, яке виникає внаслідок сонячних спалахів. У ці моменти вивільняється потік заряджених частинок, які взаємодіють із магнітосферою Землі.

Залежно від сили бурі, її вплив може бути як непомітним, так і значним.

К-індекс до 4 — слабкий вплив, часто не відчувається.

— слабкий вплив, часто не відчувається. Індекс 5 і вище — це вже серйозна магнітна буря, здатна викликати погіршення самопочуття, збої в роботі супутників, GPS та мобільного зв’язку.

— це вже серйозна магнітна буря, здатна викликати погіршення самопочуття, збої в роботі супутників, GPS та мобільного зв’язку. К-індекс 7–8 — може спричинити появу полярного сяйва навіть у середніх широтах.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я?

У дні підвищеної геомагнітної активності багато людей скаржаться на:

головний біль, запаморочення;

загальну слабкість, сонливість;

підвищену дратівливість;

скачки артеріального тиску.

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Що робити під час магнітних бур?

Дотримуйтеся режиму сну та відпочинку.

Обмежте вживання кави, алкоголю, жирної та солоної їжі.

Пийте більше води та трав’яних чаїв.

Частіше бувайте на свіжому повітрі, уникаючи прямих сонячних променів.

Виконуйте легкі фізичні вправи, прогулянки.

Зменшіть стрес і уникайте конфліктів.

Людям із хронічними хворобами варто мати при собі ліки й уникати перевантажень.

Зранку корисний контрастний душ, увечері — тепла ванна для розслаблення.

Регулярне дотримання цих порад допоможе полегшити вплив магнітних бур і зберегти хороше самопочуття навіть у "буремні" дні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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