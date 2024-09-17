Чи очікувати підвищення пенсій восени-2024 року
Незважаючи на відсутність загальної індексації пенсій у 2024 році, деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення виплат. На жаль, у 2024 році не передбачено загального підвищення пенсій для всіх пенсіонерів. Це пов'язано зі складною економічною ситуацією в країні. Єдина категорія пенсіонерів, яка може розраховувати на підвищення виплат восени 2024 року, – це особи, які досягли певного віку і відповідають встановленим критеріям. Про це пише 24 tv.ua.
Кому підвищать пенсію восени:
- Вік: Пенсіонер має бути старше 70 років.
- Вид пенсії: Отримувати пенсію за віком.
- Розмір пенсії: Загальна сума пенсійних виплат не повинна перевищувати 10 340,35 гривень.
Розмір надбавки:
- 70-74 роки: 300 гривень
- 75-79 років: 456 гривень
- 80 років і старше: 570 гривень
Важливо знати:
Надбавка призначається автоматично, тобто пенсіонерам не потрібно звертатися до Пенсійного фонду України.Перерахунок пенсій з урахуванням надбавки за віком відбудеться восени 2024 року.
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Що впливає на розмір пенсії:
Крім надбавки за віком, на розмір пенсії можуть впливати й інші фактори, такі як:
- Стаж роботи: Чим більший стаж, тим більша пенсія.
- Середня заробітна плата: Від середньої зарплати за період трудової діяльності залежить розмір пенсійного балу.
- Індексація: Хоча загальної індексації у 2024 році не буде, раніше проведені індексації також впливають на розмір пенсії.
Як дізнатися про зміни у своїй пенсії:
Щоб отримати детальну інформацію про свою пенсію та будь-які зміни, рекомендується звернутися до свого відділення Пенсійного фонду України або скористатися онлайн-сервісами ПФУ.
Що робити, якщо ви не отримали надбавку:
Якщо ви відповідаєте всім вимогам для отримання надбавки, а її у вашій пенсії немає, зверніться до Пенсійного фонду України для з'ясування причин.
Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.
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