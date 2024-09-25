Чи очікують Україну перші заморозки вже незабаром: відповідь синоптиків

В Україні метеорологічна осінь досі не розпочалась. Найближчими днями в більшості регіонів країни можливе невелике підвищення температури повітря.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі для РБК-Україна.

За словами експертки, станом на понеділок, 23 вересня, метеорологічна осінь в Україні ще не розпочалася і принаймні цього тижня перехід до "нового сезону" не прогнозується.

Синоптикиня уточнила, що метеорологічна осінь настане тоді, коли середньодобова температура на кожній метеостанції впаде до 15 градусів Цельсія або нижче.

"Поки що в Україні температура є вищою за ці показники. І навіть трішечки, можемо сказати, на кілька днів підвищиться. Тому що в нас від завтра (вівторка, 24 вересня, – Ред.) буде змінюватись напрямок вітру", – розповіла Птуха.

Вона зазначила, що наразі домінує північний або північно-східний вітер. Проте у найближчий період переважатимуть південні чи південно-східні вітри.

"Відповідно, з південних широт надійде трішечки тепліша повітряна маса", – додала спеціаліст.

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Чи потрібно українцям готуватись до заморозків

Птуха зауважила, що наразі йде третя декада вересня, і ночі стали помітно холоднішими.

Найближчими днями в більшості регіонів очікується нічна температура в межах 7-14 градусів за Цельсієм, а в південних областях України температура вночі може підвищуватися до 17 градусів тепла.

У Карпатах ночами температури можуть опускатися до 4-9°C, що значно холодніше, ніж в інших регіонах.

Вдень у більшості областей очікуються температури від 20 до 27 градусів тепла, тоді як у Карпатах вони становитимуть близько 15-19°C.

Хоча з середи по п'ятницю (25-27 вересня) вітер дещо посилиться, він буде дути з південного сходу, тому суттєвого похолодання не передбачається.

Таким чином заморозки наразі малоймовірні, навіть у високогір'ях.

"Можливо, дуже локально, окремо. Бачите, там (у Карпатах, – Ред.) 4-9°C прогнозуємо. Але поки що, з такими процесами, дуже короткочасні й десь там дуже локально. Переважно ми не очікуємо, щоб були вже заморозки", – резюмувала синоптикиня.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в жовтні.

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