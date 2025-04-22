Очікуються сильні магнітні бурі з К-індексом 5: прогноз магнітних бур на 23 квітня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що часто викликає у людей головний біль, втому, роздратування та навіть стрес. Особливо чутливими до змін є метеозалежні люди.

23 квітня сонячна активність збережеться — К-індекс сягатиме 5, що також означає сильну магнітну бурю. Для вимірювання активності використовується планетарний K-індекс — шкала від 0 до 9. Якщо показник досягає 5 і вище, це вже вважається сильною магнітною бурею. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Прогноз може змінюватися — фахівці оновлюють дані щотричі на день. Тож варто регулярно слідкувати за змінами.

Магнітна буря — це природне явище, яке виникає через потужні спалахи на Сонці. Під час таких подій у космос викидається велика кількість заряджених частинок, які, потрапляючи в магнітосферу Землі, спричиняють коливання в її магнітному полі. Ці збурення й називають магнітними бурями.

Бурі з К-індексом від 1 до 4 зазвичай проходять непомітно. Але коли індекс піднімається до 5 і вище — починається вплив на техніку, зв’язок і, найголовніше, на здоров’я людей. При сильних бурях можливі перебої в роботі мобільного зв’язку, GPS та супутникових систем. А при К-індексі 7–8 можна навіть побачити полярне сяйво.

Як бурі впливають на самопочуття?

Під час магнітних бур організм відчуває додаткове навантаження. Найчастіші симптоми:

головний біль

загальна слабкість і млявість

роздратування

проблеми зі сном

загострення хронічних захворювань

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Як підтримати організм під час бур?

Режим сну та харчування. Намагайтеся лягати і прокидатися в один і той самий час, їжте легку, збалансовану їжу.

Намагайтеся лягати і прокидатися в один і той самий час, їжте легку, збалансовану їжу. Менше стимуляторів. Уникайте кави, алкоголю, жирної, смаженої та гострої їжі.

Уникайте кави, алкоголю, жирної, смаженої та гострої їжі. Гідратація. Пийте більше чистої води та трав’яного чаю.

Пийте більше чистої води та трав’яного чаю. Прогулянки. Час на свіжому повітрі покращує настрій і стан здоров’я, але уникайте прямих сонячних променів.

Час на свіжому повітрі покращує настрій і стан здоров’я, але уникайте прямих сонячних променів. Фізична активність. Легка зарядка або йога — чудовий спосіб зняти напругу.

Легка зарядка або йога — чудовий спосіб зняти напругу. Менше стресу. Уникайте конфліктів та перевантаження.

Уникайте конфліктів та перевантаження. Контрастний душ вранці допоможе збадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.

допоможе збадьоритися, а — розслабитися. При хронічних захворюваннях — майте під рукою ліки та не перенавантажуйте себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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