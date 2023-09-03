Падіння метеорита в Туреччині потрапило на відео

У Туреччині зафіксували падіння метеорита. За даними газети Sabah, явище побачили жителі Діярбакир, Малатья, Ерзурум, Елязиг та Газіантеп на південному сході країни.

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На відео, опублікованих у соцмережах, можна побачити, як у небі летить вогняна куля, що світиться зеленим кольором та згорає в атмосфері.

Видно, як метеорит, що летить до поверхні Землі, світиться блакитно-зеленим кольором. Потім відбувся яскраво-оранжевий спалах.

За попередніми даними, метеорит упав у провінції Шанліурфа. На цей час турецька влада ще не зробила жодної заяви з приводу того, що сталося.

Нагадаємо, у Мічигані в США фермер використовував великий камінь, щоб підпирати двері свого сараю. З'ясувалося, що він використовує один з найбільших шматків метеорита. Згодом він його продав за 75 тисяч доларів.

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