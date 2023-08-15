Парфумери назвали найтрендовіші аромати осені - 2023
Парфумери назвали аромати, які найбільше підійдуть на осінь -2023. З ними ви будете пахнути неперевершено.
Про це пише radiotrek.
Запах багатства та теплі аромати
Дуже популярними у світі стали запахи які асоціюються з комфортом, затишком, теплом. які Найбільш популярні:
Шоколад
Кориця
Ваніль
Квіткові запахи
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Наступні аромати найкраще підіймають настрій і створюють неповторну атмосферу. Цього року це:
Троянди
Лаванда
Жасмин
Ягоди та фрукти
Ці аромати сповнені енергією та додають сонячного тепла навіть найпохмуріший день. Цього року особливо популярні ноти:
Червоного апельсина
Яблука
Журавлини
Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні аромати.
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