Партизани на росії підпалили винищувач СУ-27 (відео)

Російські партизани у ніч на 10 березня під Владивостоком спалили бойовий літак російських загарбників. Йдеться про пожежу на авіабазі "Центральна Кутова".

Вона розташована у місті Артем Приморського краю. Про це повідомили у мережі.

Відповідальність за знищення російського винищувача взяв на себе Легіон "Свобода Росії".

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"Нічого не сталося" на авіабазі "Центральна Кутова" у місті Артем Приморського краю, де базується 22 гвардійський авіаполк ВКС рф. Об'єктом практично ритуального спалення став бойовий літак Су-27", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити знищення російського літака. Зокрема, видно, як спалахує земля та шасі винищувача, які, схоже, попередньо облили легкозаймистою речовиною.

Нагадаємо, раніше на Луганщині партизани неподалік міста Щастя підірвали залізничне полотно. Цією колією російські окупанти перевозили військову техніку та особовий склад.

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