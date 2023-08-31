Партизани підпалили базу окупантів у Маріуполі: фото та відео

31 серпня у Маріуполі невідомі підпалили штаб російських бойовиків. Працювало підпілля Маріупольського спротиву.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі, в окупованому місті активізувалися партизани, які підпалили базу окупантів. Дим з місця інциденту було видно з усіх куточків міста.

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Унаслідок пожежі знищено щонайменше чотири транспортних засоби російських окупантів.

Радник мера Маріуполя показав фото та відео пожежі у місці розташування російських бойовиків: "Група Маріупольского Спротиву" повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу "Вогневий Спротив". Знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупантів – "Газель", дві "Ніви" та "буханка", шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів".

Нагадаємо, у Маріуполі масово отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ.

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