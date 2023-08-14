Пасічник розповів, що можна зробити зі старим медом та чи можна його їсти

На кухнях багатьох господинь знайдеться баночка меду. Проте часто буває так, що цей смаколик забувається в далекому куточку протягом тривалого часу. Як раціонально використовувати застарілий мед і як впізнати, коли він псується?

Саме викидати старий мед недоречно. Він не втрачає своїх властивостей, якщо правильно зберігати. Оптимальні умови зберігання – сухе приміщення, де волога не проникає, оскільки мед може поглинати вологу та піддається ферментації. Важливо уникати також зберігання у холодильнику. Про це розповів пасічник Віталій Кром.

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"У вулику, де знаходиться мед, панує температура 25 градусів, а у місці, де бджоли виводять личинки – 32 градуси. Тому для меду найоптимальніша кімнатна температура", – каже він.

Також важливо зберігати мед у герметичних контейнерах. Пластикові посудини з поліпропілену чи скляні банки – найкращий вибір для зберігання меду, адже вони не виділяють ніяких шкідливих речовин, підкреслює Віталій.

Мед у банці може зберігатися довгий час. Часом він може змінити текстуру та колір, але трилітрові банки – не найкращий вибір для зберігання. По-перше, таку кількість меду важко використати, і він може довго стояти без використання. А по-друге, під час збору меду з такої великої банки ложкою, ламають банку. Найбільш оптимальною тарою для меду є півлітрова посудина, це сприяє його зручному використанню та запобігає забуттю.

Якщо мед покрився піною зверху і має неприємний, можливо, навіть кислуватий запах, це може вказувати на його псування. В такому випадку вживання такого меду небезпечне.

Якщо мед став дуже густим і важко виймається з банки, розтопити його можна на водяній бані при температурі до 40 градусів.

Можна використовувати застарілий мед так само, як і свіжий: додавати його в чай, використовувати як маринад для м'яса та птиці, приготувати з ним медові напої, додавати до випічки.

Не варто обмежуватися вживанням меду лише при захворюваннях, він корисний для підвищення імунітету та загального зміцнення організму. Мед варто залишати на видноті, щоб завжди мати під рукою і з ним завжди пам'ятати про користь для здоров'я.

Важливо також згадати, що старий мед також можна використовувати для годування бджіл. Бджоли переважно споживають його без проблем, за винятком меду з ріпаку, який може закристалізуватися.

Нагадаємо, дієтологиня Тетяна Лакуста пояснила, чому варто відмовитися від звички їсти натщесерце воду з медом.

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