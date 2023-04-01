Паші-Мерседесу з УПЦ МП обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Cуд погодив примусове доправлення до зали суду митрополита УПЦ МП Павла Лебедя та обрав запобіжний захід, а саме 60 діб цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного браслета.

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Як пише "Суспільне", прокурор просив для митрополита цілодобовий домашній арешт на 60 днів у селі під Києвом. Обвинувачення вважає, що "Павло Лебідь може переховуватись, впливати на свідків, повторювати злочини, які скоював". Також прокурори подали клопотання, щоб протягом домашнього арешту митрополит не користувався соцмережами та відеохостингами.

Відбуватиме він його за місцем реєстрації у селі Вороньків Київської області. Йому заборонили спілкуватись з вірянами. Це означає, що священнослужитель не зможе вести соцмережі і звертатися через них до своєї пастви.

Пізніше з'явилось відео, як митрополиту Павлу не можуть вдягнути електронний браслет в залі суду. Він заявляє, що здоров'я не дозволяє це зробити та телефонує лікарям, які можуть це підтвердити.

Згодом Паші Мерседесу все ж таки наділи електронний браслет на ногу після того, як зробили заміри.

29 березня біля стін Лаври почали збиратися віряни, що є прихильниками УПЦ МП. Вони заявили, що відстоюватимуть право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя й надалі проводити богослужіння на території Лаври.

1 квітня журналісти помітили Павла Лебедя біля стін Лаври у дорогому шарфі від Louis Vuitton, вартість якого майже 700 доларів.

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