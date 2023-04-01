Паше-Мерседесу из УПЦ МП избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

Суд согласовал принудительную доставку в зал суда митрополита УПЦ МП Павла Лебедя и избрал меру пресечения, а именно 60 суток круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета.

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Как пишет "Суспільне", прокурор просил для митрополита круглосуточный домашний арест на 60 дней в деревне под Киевом. Обвинение считает, что "Павел Лебедь может скрываться, влиять на свидетелей, повторять совершаемые преступлениями". Также прокуроры подали ходатайство, чтобы в течение домашнего ареста митрополит не пользовался соцсетями и видеохостингами.

Видео дня

Он будет отбывать его по месту регистрации в селе Вороньков Киевской области. Ему запретили общаться с верующими. Это значит, что священнослужитель не сможет вести соцсети и обращаться через них к своей пастве.

Позже появилось видео, как митрополиту Павлу не могут надеть электронный браслет в зале суда. Он заявляет, что здоровье не позволяет это сделать и звонит по телефону врачам, которые могут это подтвердить.

Впоследствии Паше Мерседес все же надели электронный браслет на ногу после того, как сделали замеры.

29 марта у стен Лавры начали собираться верующие, являющиеся сторонниками УПЦ МП. Они заявили, что будут отстаивать право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя и дальше проводить богослужения на территории Лавры.

1 апреля журналисты заметили Павла Лебедя у стен Лавры в дорогом шарфе от Louis Vuitton, стоимость которого почти 700 долларов.

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