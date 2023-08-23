Патріотичні привітання з Днем незалежності України у віршах та прозі
24 серпня 2023 року Україна відзначатиме свій 32 День незалежності. Цей день пройде в умовах повномасштабної війни, тому для українців він особливо важливий. Ми пропонуємо вам найкращі привітання з Днем незалежності у віршах та прозі.
Привітання у віршах
З Днем незалежності вас щиро вітаю!
У це свято сьогодні від серця бажаю
Міцного здоров’я, щасливої долі,
Всього щоб в житті у вас було доволі,
Господь хай родину від бід вберігає,
А щастя й достаток ваш дім не минають!
***
Україно моя незалежна!
Ти як поле квітуче, безмежна.
Волошкове блакитне роздолля
Й твоя пісня про щастя і волю.
Захистила свободу і віру.
Ти незламна на стику епох.
І щасливий, хто в тебе повірив,
Бо з тобою Господь сам і Бог.
Ми черпаємо силу в єднанні,
Гордимось, свято віримо в те,
Що у світу здобудеш визнання.
Україна моя розцвіте!
***
З Днем незалежності вітаю,
В це свято прекрасне бажаю,
Щоб збувалися бажання,
Було щастя та кохання,
Мирне небо у країні,
Злагоди всім українцям!
***
З Днем Незалежності України
Вітаю щиро, браття.
Бажаю нам, вкраїнці,
Любові і завзяття.
Щоб Батьківщина мила
Синьо-жовто розцвіла.
Щоб щастям, миром доля
Для нас успіх рясніла.
***
Рідна моя Україна,
Від душі тебе вітаю.
Процвітання і зростання
У цей день тобі бажаю.
Будь квітуча й плодовита,
Незалежна і щаслива.
Хай панують завжди мир,
Єдність, воля й позитив!
Читайте також: ПЦУ перейшла на новий календар: коли тепер святкують церковні свята
Привітання в прозі
Українці, з Днем Незалежності всіх нас! Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів, в силу нашого духу! Нехай наша батьківщина цвіте і розвивається. Ми українці - і пишаємося цим!
***
Неважливо, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, неважливо скільки нам років. Тільки одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!
***
Дорога Україно, сьогодні минуло вже 32 роки відтоді, як ти здобула довгоочікувану незалежність. Багато випробувань випало на твою долю. Ми віримо, що ти подолаєш всі труднощі і станеш ще краще, ніж була, адже ми тебе любимо!
***
Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, соковитого, безтурботного, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні. Бажаю працювати на благо України, бажаю собі і близьким дарувати щастя і любов!
Нагадаємо, ми вже писали, що не можна робити на свій День народження.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!