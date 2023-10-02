Пекарі пояснили, де тримати хліб, щоб він якомога довше був свіжим

Хліб є основним продуктом у більшості домогосподарств, але він досить швидко черствіє, якщо зберігати його неправильно. Щоб цього не сталося, варто пам'ятати про деякі хитрощі.

Сара Брайденстайн, професійний пекар і шеф-кухар, поділилася кількома порадами. За її словами, ідеальними умовами для зберігання хлібу є прохолодне сухе місце, повідомляє Daily Express.

Вона зазначила, що її улюблене місце для зберігання – хлібниця або шафа подалі від плити. Для щоденного споживання буханець достатньо загорнути в паперовий пакет або бавовняну тканину.

Читайте також: Як зробити черствий хліб знову м'яким за лічені хвилини: простий лайфхак

Щодо найгіршого місця для зберігання хліба, Сара сказала, що це холодильник. Хоча деякий магазинний хліб, насичений консервантами, може певною мірою витримувати таке середовище, це не ідеальний вибір.

Втім, хліб можна зберігати в холодильнику кілька днів, переконавшись, що він щільно загорнутий. Водночас хліб можна заморожувати.

Перш ніж заморожувати, переконайтеся, що хліб охолонув до кімнатної температури. Теплий хліб може призвести до утворення конденсату в пакеті.

Запечатайте його в герметичний пакет для заморожування, але обов’язково наріжте хліб перед заморожуванням. При правильному зберіганні заморожений хліб цілком може зберігатися свіжим трьох місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!