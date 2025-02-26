Пенсії по інвалідності можуть зрости з 1 березня 2025 року: подробиці

У березні підвищення пенсії для осіб з інвалідністю можливе лише в результаті індексації. Розмір цього підвищення наразі ще не встановлено урядом.

Про це інформує "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України. Розмір пенсійної виплати по інвалідності й надалі визначатиметься з урахуванням віку людини, тривалості страхового стажу, встановленої пенсії за віком і обставин, за яких було отримано цей статус.

"До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії за інвалідністю, крім набутого страхового стажу, зараховується період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років", – зазначається у повідомленні ПФУ.

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Наразі співвідношення між пенсією за віком і пенсією по інвалідності виглядає наступним чином:

особи, які мають I групу інвалідності – 100% від визначеної для них пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%.

Варто нагадати, що призначення пенсії по інвалідності можливе за умови наявності від 1 до 15 років страхового стажу, причому необхідна кількість років залежить від віку, у якому було встановлено інвалідність.

Поточний розмір мінімальних пенсій для осіб з інвалідністю становить:

для осіб з інвалідністю I групи – 2 980 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II або III групи – 2 520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю II чи III групи – 2 093 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декого з українців можуть залишити без пенсії по інвалідності.

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