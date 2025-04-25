Пенсії працюючих пенсіонерів: на скільки зростуть виплати у 2025 році

У квітні працюючим пенсіонерам автоматично збільшать пенсійні виплати. Перерахунок відбудеться без необхідності особистого звернення.

Так, виплати переглянуть для 630 тисяч пенсіонерів, які продовжують свою трудову діяльність. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу", – розповів він.

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У ПФУ повідомляють, що під автоматичний перерахунок потрапляють такі категорії пенсіонерів:

Ті, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжив працювати та набув щонайменше 24 місяці страхового стажу. У такому випадку обирається найбільш вигідний варіант: або з урахуванням лише нового стажу, або одночасно стажу та заробітку, отриманого після останнього перерахунку чи призначення пенсії.

Особи, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії працювали, але набули менше 24 місяців страхового стажу, проте з часу попереднього перерахунку минуло щонайменше два роки. Для цієї групи розмір пенсії збільшується лише за рахунок додатково набутого страхового стажу.

"При проведенні зазначеного перерахунку страховий стаж та заробітна плата враховуються за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування", – зазначає ПФУ.

Іншими словами, розмір підвищення встановлюється окремо для кожного і залежить від конкретної ситуації.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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