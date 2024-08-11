Пенсії в Україні: яка виплата чекає на громадян із середньою зарплатою

В Україні при середній заробітній платі можна очікувати на пенсію, які становитиме всього 5 401,5 грн. Така виплата доступна для осіб з трудовим стажем у 35 років.

Згідно з інформацією, опублікованою на OBOZ.UA, розмір пенсії в країні визначається на основі двох ключових параметрів: тривалості трудової діяльності та розміру заробітної плати. Внески до пенсійного фонду, які робляться з офіційної зарплати, впливають на кінцеву суму пенсії. Таким чином, вища заробітна плата та довший трудовий стаж забезпечують більшу пенсію у майбутньому.

В Україні для обчислення пенсій використовується наступний метод: потрібно вирахувати середній дохід за останні три роки, помножити його на співвідношення власної зарплати до середньої, додати стаж у роках, а потім помножити на 1%. Результатом буде сума, яку ви будете отримувати в якості пенсії.

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Розмір пенсій в Україні

За минулі три місяці в Україні спостерігалося підвищення середньої пенсійної виплати на суму близько 73 гривень, що збільшило середню пенсію до 5816 гривень. У порівнянні з січнем 2024 року, коли середня пенсія становила 5385 гривень, це значне зростання. Якщо ж рахувати зміну розміру середньої пенсії за весь час повномасштабної війни, то виплати зросли з 3991 до 5816 гривень, що відображає збільшення на 45.7%. Це перевищує кумулятивний індекс інфляції за аналогічний період, який склав 35.5%. Таким чином, зростання середньої пенсії повинно було б компенсувати здорожчання товарів та послуг.

Проте мінімальна пенсія зазнала збільшення лише на 22% з січня 2022 року, зрісши з 1934 гривень до 2361 гривень. Це означає, що індексація мінімальної пенсії не встигла надолужити темпи інфляції, залишаючи тих, хто отримує мінімальні виплати, з найбільшими втратами внаслідок інфляції.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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