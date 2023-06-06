Пенсіонерам розповіли, як можна збільшити розмір виплат

В Україні під час виходу на пенсію деякі громадяни можуть збільшити розмір виплат. Йдеться про пенсіонерів, які народилися на початку або наприкінці року.

Це дозволить використати невелику хитрість під час оформлення пенсії, яка вплине на розмір виплат. Про це повідомляють фахівці “Соціальної платформи".

Зазначається, що для призначення пенсії, громадяни України мають термін – три місяці з дати настання відповідного віку. У Пенсійному фонді рекомендують розпочинати процедуру оформлення виплат раніше, щоб встигнути зібрати всі документи.

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Наприклад, якщо особа починає отримувати пенсію з 2023 року та подає заяву у грудні 2022 року, для нарахування пенсії враховуватиметься середня заробітна плата за 2019-2021 роки (включно). Таким чином розмір пенсії буде нижчим, оскільки середня зарплата по країні у 2022 році вища, ніж у 2021 році.

Водночас, якщо заявку подати у 2023 році, то враховуватиметься заробітна плата за 2020-2022 роки. Таким чином розмір виплат буде більшим.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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