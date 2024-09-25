Пенсіонери 70+ отримають надбавку у жовтні: скільки додадуть до пенсії

У жовтні деякі пенсіонери отримають доплати до пенсій. Це буде зумовлено нарахуванням спеціальної вікової надбавки.

Пенсіонери, які досягли 70 років, можуть отримати надбавку за віком. Для цього необхідно, щоб їхня загальна щомісячна пенсія була меншою ніж 10 340,35 грн, інформує ПФУ.

Варто зауважити, що під загальною виплатою розуміється сумарна величина пенсії разом з усіма надбавками.

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На сьогоднішній день доплата за вік становить:

для осіб у віці від 70 до 74 років — 300 гривень;

для громадян віком від 75 до 79 років — 456 гривень;

для людей, старших за 80 років, — 570 гривень.

Вікова надбавка до пенсії автоматично додається до основної суми виплат. Це означає, що немає необхідності звертатися до Пенсійного фонду України для її отримання. Доплата нараховується та збільшується в місяць, коли пенсіонер досягає нового вікового порогу.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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