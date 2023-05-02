Пенсіонери можуть отримати безкоштовний продуктовий набір: як подати заявку

В Україні пенсіонери, особи з інвалідністю, безробітні та сім'ї з дітьми з однієї з областей можуть отримати безкоштовний продуктовий набір. Йдеться про мешканців Миколаївщини.

Таку допомогу надає благодійний фонд "Світлі справи". Для того, щоб отримати допомогу для сім’ї з дітьми віком до 5 років, потрібно заповнити Google форму і відправити за посиланням.

В анкеті потрібно вказати:

ПІБ дитини;

свідоцтво про народження дитини;

ПІБ представника дитини;

район місця проживання у Миколаєві;

індивідуальний податковий номер (РНОКВП);

номер телефону;

дані паспорта або ID картки;

дату народження;

фактична адреса проживання;

адреса реєстрації;

e-mail.

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Для отримання гуманітарної допомоги іншим категоріям населення, потрібно заповнити заявку онлайн за іншим посиланням.

У заявці необхідно вказати:

ПІБ;

індивідуальний податковий номер;

контактний номер телефону;

дані паспорта або ID картки;

дата народження;

фактична адреса проживання;

адреса реєстрації;

e-mail.

У разі виникнення додаткових можна звертатися за телефоном: 0 800 300 520.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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