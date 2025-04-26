Пенсіонери можуть отримати додаткових 300 гривень: хто може претендувати та як подати заявку

Пенсіонери, які мають статус "Почесний донор України", мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 292 гривні. Щоб оформити таку надбавку, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та надати відповідну заяву, паспорт, ідентифікаційний номер і посвідчення донора.

Як зазначає Пенсійний фонд України, у 2025 році передбачена щомісячна доплата у розмірі 292 гривні, що становить 10% від встановленого прожиткового мінімуму на одну людину. Про це пише OBOZ.UA.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про безпеку та якість донорської крові й компонентів крові" №931-IX, ухваленого у 2020 році, передбачена відповідна надбавка. Згідно із Законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", прожитковий мінімум для однієї особи становить 2920 гривень, тому у 2025 році розмір доплати складатиме 292 гривні. На цю надбавку мають право пенсіонери, які мають чинне посвідчення почесного донора, що підтверджує здійснення безоплатного донорства:

40 максимально допустимих доз крові;

або 60 доз плазми крові, заготовлених методом аферезу;

або 40 доз клітин крові (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити).

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Порядок оформлення надбавки у 2025 році

Для призначення надбавки у 2025 році слід подати звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України. При цьому необхідно підготувати та передати відповідний пакет документів, зокрема:

заяву про призначення надбавки;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

посвідчення або документ про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Як правило, процес оформлення займає небагато часу, а нарахування виплат починається з дати подання відповідної заяви. Станом на 2024 рік, в Україні 41 430 осіб пенсійного віку користуються цим видом соціальної допомоги. Доплата призначається на постійній основі за умови наявності необхідних документів і не вимагає щорічного підтвердження.

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